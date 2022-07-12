Данілов розповів, чи створено в Україні реєстр олігархів

В Україні уже створено реєстр олігархів, проте поки до нього ще нікого не внесено.

Наразі триває збір документів щодо олігархів та іншої інформації, щоб внести туди певних осіб.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Радіо Свобода".

Він зазначив, що саме РНБО визначатиме, хто в Україні є олігархом.

"Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його у дію. Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

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