Що таке ротавірус і як його попередити

Перебування в місцях скупчення людей і обмежений доступ до чистої води є причинами появи "кишкових" захворювань. Майже всі вони легко передаються від людини до людини, а отже, є особливо небезпечними під час війни.

Ротавірусна інфекція – одне з таких захворювань. Запобігати йому можна завдяки вакцинації.

МОЗ надає інформацію про симптоми ротавірусу та про те, як його можна уникнути.

Ранніми ознаками ротавірусної інфекції є різке підняття температури і блювота, пізніше – тривала діарея. Може також спостерігатися біль у животі.

У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення.

Публікуємо інформацію про те, як передається ротавірус, як проводити профілактику захворювання, а також як лікувати ротавірусну інфекцію.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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