Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мешканців, 13 осіб поранено

Протягом минулої доби, 19 серпня, окупаційні російські війська вбили ще сімох мешканців регіону. Загалом від початку війни, 24 лютого, відомо про 751 загиблого.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо мирних мешканців загинуло Бахмуті. По одному загиблому в Костянтинівці, Дружбі та Північному. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли ворожої армії 13 осіб отримали поранення. Найбільше потерпілих у селі Велика Новосілка - троє, у Бахмуті та Сверську - по троє.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, від початку серпня з Донеччини під час обов’язкової евакуації цивільного населення вже виїхали до безпечних районів понад 7 тисяч осіб. З них майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин і кілька сотень маломобільних громадян.

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