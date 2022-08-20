Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мешканців, 13 осіб поранено

Дата публікації
Перегляди
219
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мешканців, 13 осіб поранено

Фото: Associated Press

Армія агресорки Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донеччини.

Протягом минулої доби, 19 серпня, окупаційні російські війська вбили ще сімох мешканців регіону. Загалом від початку війни, 24 лютого, відомо про 751 загиблого.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо мирних мешканців загинуло Бахмуті. По одному загиблому в Костянтинівці, Дружбі та Північному. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли ворожої армії 13 осіб отримали поранення. Найбільше потерпілих у селі Велика Новосілка - троє, у Бахмуті та Сверську - по троє.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, від початку серпня з Донеччини під час обов’язкової евакуації цивільного населення вже виїхали до безпечних районів понад 7 тисяч осіб. З них майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин і кілька сотень маломобільних громадян.

Читайте також:

Мапа війни на 20 серпня: на Донеччині рашисти намагалися наступати з кількох напрямків

Мапа війни на 20 серпня: на Донеччині рашисти намагалися наступати з кількох напрямків

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація