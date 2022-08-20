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За сутки россияне убили на Донетчине семь жителей, 13 человек ранены

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За сутки россияне убили на Донетчине семь жителей, 13 человек ранены

Фото: Associated Press

Армия агрессорки Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донбасса.

За прошедшие сутки, 19 августа, оккупационные российские войска убили еще семерых жителей региона. Всего с начала войны, 24 февраля, известно о 751 погибшем.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских обстрелов четверо мирных жителей погибли Бахмути. По одному погибшему в Константиновке, Дружбе и Северном. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Из-за обстрелов вражеской армии 13 человек получили ранения. Больше всего пострадавших в селе Большая Новоселка – трое, в Бахмуте и Сверске – по трое.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, с начала августа из Донбасса во время обязательной эвакуации гражданского населения уже выехали в безопасные районы более 7 тысяч человек. Из них почти 1,5 тысяч детей, 45 многодетных семей и несколько сотен маломобильных граждан.

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