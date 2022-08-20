За сутки россияне убили на Донетчине семь жителей, 13 человек ранены

Армия агрессорки Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донбасса.
За прошедшие сутки, 19 августа, оккупационные российские войска убили еще семерых жителей региона. Всего с начала войны, 24 февраля, известно о 751 погибшем.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских обстрелов четверо мирных жителей погибли Бахмути. По одному погибшему в Константиновке, Дружбе и Северном. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Из-за обстрелов вражеской армии 13 человек получили ранения. Больше всего пострадавших в селе Большая Новоселка – трое, в Бахмуте и Сверске – по трое.
Как сообщалось, с начала августа из Донбасса во время обязательной эвакуации гражданского населения уже выехали в безопасные районы более 7 тысяч человек. Из них почти 1,5 тысяч детей, 45 многодетных семей и несколько сотен маломобильных граждан.
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