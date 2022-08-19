Украина или Россия: Климкин сообщил, на чьей все-таки стороне Эрдоган

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал вчерашние слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который заявил, что его страна находится на стороне Украины.

Бывший глава МИД считает, что Турция заняла нейтральную позицию, которая "и вашим, и нашим". Однако Эрдогану критически важно, чтобы в этой войне проиграл глава Кремля Владимир Путин.

Об этом эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

"Турция с собой. Турция – это о Турции. Это позиция и вашим, и нашим . Это желание стать глобальным игроком. Оно есть у Эрдогана. Турция – это о Турции, это не о нас и не о РФ. Но для Турции критически важно, чтобы Путин проиграл Украине.И это с точки зрения безопасности в Черном море.Это с точки зрения желания Эрдогана говорить на уровне с Путиным, а не как региональный лидер с глобальным.Это также с точки зрения истории, поскольку Османская империя когда-то проиграла все войны Российской империи. Теперь никакой успех РФ не подходит Эрдогану, даже ментально. Поэтому с точки зрения эмоций Эрдоган точно на нашей стороне, а политически — будет играть свою игру", — отметил украинский дипломат.

Напомним, ранее Климкин рассказал о тайном разговоре Зеленского и Эрдогана, который состоялся за закрытыми дверями во Львове 18 августа.

Следует отметить, что Эрдоган и Зеленский провели встречу 18 августа во Львове. Президент Украины назвал переговоры предметными и раскрыл их сущность.

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