"Хитра" посада: Подоляк розповів, чим Арестович займається в Офісі президента

Подоляк підтвердив, що Арестович не є ані радником керівника Офісу Президента України, ані радником будь-кого із його заступників, тому в інформаційному запиті його прізвища і не було. Його посада - радник Офісу президента України.

Про це Подоляк написав у себе на Twitter.

"Так от, пан Арестович справді не є ані радником керівника Офісу Президента України, ані радником будь-кого із його заступників. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником одразу всього Офісу. Саме так його посада незмінно й називається вже декілька років (по складах): радник Офісу Президента України. Яким він офіційно і є згідно зі штатним розписом", - йдеться у його дописі.

Варто зазначити, в інформаційному запиті "Українського тижня" від Офісу Президента у переліку усіх штатних та позаштатних радників не було Олексія Арестовича, попри те, що він сам завжди говорив, що він радник керівника ОП. Ця інформація викликала бурхливу реакцію в українців.

Олексій Арестович: Я ніколи не ставив собі за мету когось заспокоювати, це саме вийшло

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.