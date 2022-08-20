"Хитра" посада: Подоляк розповів, чим Арестович займається в Офісі президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, яка викликала бурхливу реакцію серед українського суспільства щодо посади Олексія Арестовича.
Подоляк підтвердив, що Арестович не є ані радником керівника Офісу Президента України, ані радником будь-кого із його заступників, тому в інформаційному запиті його прізвища і не було. Його посада - радник Офісу президента України.
Про це Подоляк написав у себе на Twitter.
"Так от, пан Арестович справді не є ані радником керівника Офісу Президента України, ані радником будь-кого із його заступників. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником одразу всього Офісу. Саме так його посада незмінно й називається вже декілька років (по складах): радник Офісу Президента України. Яким він офіційно і є згідно зі штатним розписом", - йдеться у його дописі.
Варто зазначити, в інформаційному запиті "Українського тижня" від Офісу Президента у переліку усіх штатних та позаштатних радників не було Олексія Арестовича, попри те, що він сам завжди говорив, що він радник керівника ОП. Ця інформація викликала бурхливу реакцію в українців.
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