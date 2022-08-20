Удар по Вознесенську: неподалік від Південноукраїнської АЕС знайшли уламки ракети

У суботу, 20 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Вознесенськ у Миколаївській області. Зокрема, злочинці РФ ракетами обстріляли житловий комплекс, 12 осіб постраждало.

Уламки ворожої ракети знайшли неподалік Південноукраїнської атомної електростанції. "Енергоатом" не виключає, що ракета була спрямована в бік саме АЕС.

Про це йдеться на сторінці ДП "Енергоатом" у телеграм.

"Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня армія Росії обстріляла ракетами житловий сектор у Вознесенську Миколаївської області, розташованому поблизу Південноукраїнської атомної електростанції. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку, а також у приватні будинки. Станом на 17:00 кількість поранених зросла до 12.

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