В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги ВПО

Перелік громад постійно оновлюється.
В Україні оновили перелік громад, які розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні військ РФ, на підставі якого внутрішнім переселенцям виплачують допомогу.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Йдеться про щомісячну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.
Станом на 17 серпня до оновленого переліку територіальних громад входить 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.
Загалом у переліку наразі 323 громади.
Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату.
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