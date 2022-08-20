В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги ВПО

В Україні оновили перелік громад, які розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні військ РФ, на підставі якого внутрішнім переселенцям виплачують допомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про щомісячну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

Станом на 17 серпня до оновленого переліку територіальних громад входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.

Загалом у переліку наразі 323 громади.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату.

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