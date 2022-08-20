НАТО може ввести війська до України: Фейгін розповів, коли це може статися

Якщо Росія перейде від ядерного шантажу на Запорізькій АЕС до прямих дій, тоді Захід дасть відповідь - НАТО введе свої війська до України.

Росія постійно дає привід вважати себе божевільними. Саме тому не виключено, що Кремль перейде від "ядерного шантажу" до дій.

Такий сценарій розвитку описав для проекту FreeДОМ російський правозахисник Марк Фейгін.

"Захід не терпітиме, що над ним, над усією Європою, пронесеться ядерна хмара і взагалі всі ті наслідки, які Заходу добре відомі після Чорнобиля. Якщо РФ дійсно влаштує "ядерний апокаліпсис", то інші країни будуть вирішувати цю катастрофу разом з Україною. І тоді НАТО введе війська", - вважає Фейгін.

Варто зазначити, на думку професора політології університету Чикаго Джона Міршаймера, США можуть безпосередньо вступити у війну проти Росії на боці України. Це залежить від того, як далі розвиватимуться події цієї війни. Один із сценаріів можливого вступу США у війну – якщо вона не закінчиться протягом року.

"Бавовна" в Криму, істерика кремлівських маріонеток та домовленості про поділ Росії - Марк Фейгін

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