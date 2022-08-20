Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США можуть долучитися до війни на боці України: аналітик розповів, від чого це залежить

Дата публікації
Перегляди
5209
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США можуть долучитися до війни на боці України: аналітик розповів, від чого це залежить

Фото: Associated Press

США можуть безпосередньо вступити у війну проти Росії на боці України. Це залежить від того, як далі розвиватимуться події цієї війни.

Можливий розвиток подій за п’ятьма сценаріями. Перший і найімовірніший – якщо "українська армія почне руйнуватися", і Росія досягне перемоги в Україні.

Про це заявив професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер, пише Foreign Affairs.

"У цьому разі, враховуючи глибоку відданість адміністрації Байдена запобіганню такому результату, Сполучені Штати можуть спробувати переламати ситуацію, безпосередньо беручи участь у бойових діях", – припустивМіршаймер.

Ще один сценарій можливого вступу США у війну – якщо вона не закінчиться протягом року.

Професор також не виключає, що Вашингтон може ввести сухопутні війська для допомоги Україні.

Експерт допускає, що США також можуть вирішити змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях.

Останнім сценарієм, на думку Міршаймера, є "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягуються у війну за несподіваним розвитком подій, що "розгортається висхідною спіраллю".

Нагадаємо, російський опозиціонер та адвокат Марк Фейгін вважає, що США і Китай уже домовляються про поділ Росії.

Скандал із "продажем" Україною західної зброї тріснув, як мильна бульбашка - Рустем Умєров

Скандал із "продажем" Україною західної зброї тріснув, як мильна бульбашка - Рустем Умєров

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5209
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація