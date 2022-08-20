США можуть долучитися до війни на боці України: аналітик розповів, від чого це залежить

США можуть безпосередньо вступити у війну проти Росії на боці України. Це залежить від того, як далі розвиватимуться події цієї війни.

Можливий розвиток подій за п’ятьма сценаріями. Перший і найімовірніший – якщо "українська армія почне руйнуватися", і Росія досягне перемоги в Україні.

Про це заявив професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер, пише Foreign Affairs.

"У цьому разі, враховуючи глибоку відданість адміністрації Байдена запобіганню такому результату, Сполучені Штати можуть спробувати переламати ситуацію, безпосередньо беручи участь у бойових діях", – припустивМіршаймер.

Ще один сценарій можливого вступу США у війну – якщо вона не закінчиться протягом року.

Професор також не виключає, що Вашингтон може ввести сухопутні війська для допомоги Україні.

Експерт допускає, що США також можуть вирішити змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях.

Останнім сценарієм, на думку Міршаймера, є "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягуються у війну за несподіваним розвитком подій, що "розгортається висхідною спіраллю".

Нагадаємо, російський опозиціонер та адвокат Марк Фейгін вважає, що США і Китай уже домовляються про поділ Росії.

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