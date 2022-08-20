Ракетний удар по Харкову: з-під завалів гуртожитку дістали ще три тіла

У Салтівському районі Харкова під руїнами гуртожитку, в який влучила російська ракета, виявили тіла ще трьох загиблих.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятувальники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Таким чином, кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із загиблих – чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, обстріляли гуртожиток у Харкові. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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