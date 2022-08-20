Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Ракетний удар по Харкову: з-під завалів гуртожитку дістали ще три тіла

Ракетний удар по Харкову: з-під завалів гуртожитку дістали ще три тіла

Дата публікації
Перегляди
434
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Харкову: з-під завалів гуртожитку дістали ще три тіла

ФОТО: скрин з відео

Пошукові роботи на місці трагедії тривають.

У Салтівському районі Харкова під руїнами гуртожитку, в який влучила російська ракета, виявили тіла ще трьох загиблих.   

Про це повідомляє Харківська міська рада. 

"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятувальники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Таким чином, кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із загиблих – чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, обстріляли гуртожиток у Харкові. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги. 

Читайте також:

У Харкові продовжують шукати людей під завалами обстріляного гуртожитку

У Харкові продовжують шукати людей під завалами обстріляного гуртожитку

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація