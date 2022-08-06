Неочікуване використання чаю: підживіть напоєм слабкі огірки

Виявляється чай - це не лише смачний напій. Він корисний навіть для нашого городу. Ним можна підживити слабкі огірки, щоб швидко їх відновити. Що потрібно робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Огірки можна підгодовувати не лише магазинними добривами, але й тим, що є в кожному домі. Наприклад, чаєм. Для огірків цей напій - джерело корисних мікроелементів та вітамінів, завдяки яким навіть слабкі рослини швидко відновлюються та починають плодоносити.

В листях чаю містяться танін, кофеїн та катехіни. Останні є сполуками (або дубильними речовинами), які схожі на танін та займають близько 10-28% від всієї ваги листочка. Також в чаї можна знайти вітаміни С, Р, В та К. І саме вони дуже потрібні огірочкам для зростання та плодоношення.

Як приготувати чайне підживлення для огірків:

Візьміть одну склянку чорного або зеленого чаю.

Залийте літром гарячою води - температура не нижче 60-70 градусів.

Зачекайте 5-6 годин, щоб добриво настоялося.

Після цього потрібно процідити готову рідину та розвести в 10 літрах чистої води. Для підживлення одного куща вистачить 0,5-літрової банки.

Не варто викидати і заварку, яку ви використали для приготування напою. Вона чудово підійде, щоб підгодувати рослини. Навколо кущиків огірків викопайте невеликі канавки. Слідкуйте, щоб не пошкодилося коріння. Висипте туди чайне листя з заварки та закопайте землею. Чайне листя буде поступово розкладатися та живити ваші огірочки.