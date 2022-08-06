Неожиданное использование чая: подпитайте напитком слабые огурцы

Оказывается чай – это не только вкусный напиток. Он полезен даже для нашего огорода. Им можно подкормить слабые огурцы, чтобы быстро восстановить их. Что нужно делать – читайте в материале ТСН.ua.

Огурцы можно подкармливать не только магазинными удобрениями, но и тем, что есть в каждом доме. К примеру, чаем. Для огурцов этот напиток является источником полезных микроэлементов и витаминов, благодаря которым даже слабые растения быстро восстанавливаются и начинают плодоносить.

В листьях чая содержатся танин, кофеин и катехины. Последние являются соединениями (или дубильными веществами), которые похожи на танин и занимают около 10-28% от всего веса листа. Также в чае можно найти витамины С, Р, В и К. И именно они очень нужны огурчикам для роста и плодоношения.

Как приготовить чайную подкормку для огурцов:

Возьмите один стакан черного или зеленого чая.

Залейте литром горячей воды – температура не ниже 60-70 градусов.

Подождите 5-6 часов, чтобы удобрение настоялось.

После этого следует процедить готовую жидкость и развести в 10 литрах чистой воды. Для подкормки одного куста хватит 0,5-литровой банки.

Не следует выбрасывать и заварку, которую вы использовали для приготовления напитка. Она отлично подойдет, чтобы прикормить растения. Вокруг кустов огурцов выкопайте небольшие канавки. Следите, чтобы не повредились корни. Высыпьте туда чайные листья из заварки и закопайте землей. Чайные листья будут постепенно разлагаться и питать ваши огурчики.