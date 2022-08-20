Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе покушались на оккупационного "мэра Мариуполя" Иващенко

Дата публикации
Просмотры
1157
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе покушались на оккупационного "мэра Мариуполя" Иващенко

Фото: Associated Press

В Мариуполе произошло покушение на коллаборанта и оккупационного "мэра Мариуполя" Константина Иващенко.

Якобы взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк. Оно сработало именно в момент подъезда "чиновника".

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но, это только начало. Ну что, мраZота! До сих пор смешно от "возмездие уже здесь"? Продолжение следует", — написал Андрющенко.

Российские пропагандистские СМИ отмечают, что на месте взрыва работают саперы. Говорят, что самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, было не одно. Сам Иващенко не пострадал.

Отметим, пророссийские "чиновники" Мариуполя не проживают в городе, их каждый раз доставляют туда вертолетами из Ростовской области РФ.

Читайте также:

В Луцке спасатели приютили коллегу с семьей из оккупированного Мариуполя

В Луцке спасатели приютили коллегу с семьей из оккупированного Мариуполя

Похожие темы:

Следующая публикация