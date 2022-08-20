В Мариуполе покушались на оккупационного "мэра Мариуполя" Иващенко

В Мариуполе произошло покушение на коллаборанта и оккупационного "мэра Мариуполя" Константина Иващенко.

Якобы взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк. Оно сработало именно в момент подъезда "чиновника".

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но, это только начало. Ну что, мраZота! До сих пор смешно от "возмездие уже здесь"? Продолжение следует", — написал Андрющенко.

Российские пропагандистские СМИ отмечают, что на месте взрыва работают саперы. Говорят, что самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, было не одно. Сам Иващенко не пострадал.

Отметим, пророссийские "чиновники" Мариуполя не проживают в городе, их каждый раз доставляют туда вертолетами из Ростовской области РФ.

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