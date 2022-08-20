Ракетный обстрел Вознесенска: возросло количество пострадавших

Число раненых в результате ракетных обстрелов со стороны оккупантов Вознесенска Николаевской области возросло до 12.

Двое из трех раненых детей находятся в тяжелом состоянии.

Об этом Офис генпрокурора сообщил в Сети.

"По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.

Там добавили, что после попадания ракеты в пятиэтажное жилое здание было повреждено два подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили.

Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, 20 августа российские войска нанесли ракетный удар по городу Вознесенск в Николаевской области, попав в жилой дом и частный сектор. Сначала было известно о девяти раненых мирных жителях, однако теперь их количество выросло.

СБУ разоблачила агентуру РФ на юге Украины

Читайте также: