Ракетный обстрел Вознесенска: возросло количество пострадавших

Число раненых в результате ракетных обстрелов со стороны оккупантов Вознесенска Николаевской области возросло до 12.
Двое из трех раненых детей находятся в тяжелом состоянии.
Об этом Офис генпрокурора сообщил в Сети.
"По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.
Там добавили, что после попадания ракеты в пятиэтажное жилое здание было повреждено два подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили.
Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 20 августа российские войска нанесли ракетный удар по городу Вознесенск в Николаевской области, попав в жилой дом и частный сектор. Сначала было известно о девяти раненых мирных жителях, однако теперь их количество выросло.
Читайте также: