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Обломки сбитой над Днепропетровщиной ракеты повредили несколько жилых домов

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Обломки сбитой над Днепропетровщиной ракеты повредили несколько жилых домов

Фото: Николай Лукашук

Утром, 20 августа, силами ПВО сбиты 4 ракеты, которыми враг атаковал Днепропетровщину.

Обломки крылатых ракет "Калибр", которые сегодня сбили над Днепропетровской областью, повредили несколько домов в Покрове.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Обломки одной из 4-х ракет упали в Покрове, повредив 4 частных жилых дома", — говорится в сообщении.

Напомним, утром, 20 августа, над Днепропетровской областью сбили 4 вражеских ракеты "Калибр". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что вражеские ракеты сбили с первого раза, прямым попаданием.

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