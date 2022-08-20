Ракетний обстріл Вознесенська: зросла кількість постраждалих

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу з боку окупантів Вознесенська Миколаївської області зросла до 12.

Двоє з трьох поранених дітей перебувають у важкому стані.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у Мережі.

"За попередньою інформацією, дванадцять людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані", – йдеться в заяві.

Там додали, що після влучання ракети у п’ятиповерховий житловий будинок було пошкоджено два під'їзди, а також розташовані поряд приватні будинки та автомобілі.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали ракетного удару по місту Вознесенськ у Миколаївській області, влучивши у житловий будинок та приватний сектор. Спершу було відомо про дев’ятьох поранених мирних жителів, однак тепер їхня кількість зросла.

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