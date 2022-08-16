Внутрішньо переміщені особи можуть отримати 20 тисяч гривень: як це зробити

Деякі українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати 20 тисяч гривень фінансової допомоги? Як подати заяву - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про цю фінансову допомогу

20 тисяч гривень допомоги зможуть отримати члени родини українських захисників та захисниць, які:

зареєстровані як самозайнята особа чи ФОП;

мають власний бізнес;

після 24 лютого 2022 року отримали статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи).

Тобто, йдеться до ветеранів, ветеранок, їхніх дружин та чоловіків, батьків і дітей (усиновлених в тому числі). Також в цей список входять родичі загиблих захисників та захисниць і героїв Небесної сотні.

Грошова допомога здійснюється Українським ветеранським фондом, щоб відшкодувати витрати, пов'язані з веденням ветеранського бізнесу.

Як отримати кошти

Потрібно подати заяву на отримання коштів на офіційному сайті Українського ветеранського фонду.

Також попередньо подаються і такі документи:

довідка ВПО (скриншон з "Дії" не розглядається);

паспорт заявника з пропискою;

виписка чи витяг з ЄДР про ФОП або самозайняту особу;

документ, який підтверджує статус ветерана;

документ, який підтверджує факт проживання з ветераном до початку повномасштабної війни;

документи, які підтверджують, що після 24 лютого 2022 року людина придбала товари для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

Заявки розглядаються протягом 10 днів після подавання. Після цього приймається рішення щодо надання коштів. Якщо дані заявника відповідають всім вимогам, кошти будуть зараховані впродовж 10 наступних днів.

Програма мікрофінансування ветеранського бізнесу буде тривати до закінчення воєнного стану в Україні.