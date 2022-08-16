"У них все йде провально": у МВС розповіли про ситуацію на фронті і чому окупанти "пробуксовують"

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко переконаний, що у ворога ситуація на фронті провальна, але зупинятися він не збирається, тому до закінчення війни ще далеко.

Так, Денисенко зазначив, що шлях від Лисичанська до Бахмута, який так хочуть захопити окупанти, складає приблизно 25 км. Цю відстань росіяни йдуть уже місяць.

Про це радник міністра внутрішніх справ сказав в ефірі "5 каналу".

"Днями буде пів року, як почалася ця війна. Вони (росіяни – ред.) планували за 3 дні зайти у Київ. Наразі у них все, безумовно, йде провально… Зокрема раніше Путін заявляв, що їхньою ціллю є звільнення територій "ДНР" і "ЛНР". Тобто, вони досі не можуть вийти на адмінкордони Донецької області" - зазначив Денисенко.

За його словами, помітно, що росіяни "пробуксовують" і не мають можливостей воювати.

"Але чи будуть вони зупинятися – ні, на жаль. Поки вони не збираються зупинятися. І ми маємо розуміти, що нам не можна наразі думати, що от-от - і завтра все закінчиться. На жаль, до закінчення ще далеко", - зазначив представник МВС.

Так, зокрема у Пісках Донецької області, за словами Денисенка, тривають дуже тяжкі бої.

"Насправді на всіх цих лініях зіткнення, на всіх цих головних точках, зокрема йдеться про Соледар і Бахмут, тривають дуже тяжкі, неймовірно тяжкі бої. Поки що росіяни не можуть просунутися, і наші відбивають фактично всі їхні атаки. Тобто, якихось просувань у них немає", - зазначив радник міністра.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента розповів про непрямі дані того, що росіяни намагалися домовитися із Україною.

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