В Украине обновили перечень громад для выплаты помощи ВПЛ

В Украине обновили перечень громад, расположенных в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении войск РФ, на основании которого внутренним переселенцам выплачивают помощь.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о ежемесячном пособии на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн – для всех остальных.

По состоянию на 17 августа в обновленный перечень территориальных громад входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (9), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (21), Черниговской (5) областей.

Всего в перечне 323 громады.

Напомним, внутренне перемещенные лица, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку на выплаты.

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