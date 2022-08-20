В Польше хотят как можно быстрее избавиться от коммунистического прошлого

Навроцкий обратил внимание, что демонтаж памятников тем, кто принадлежал к сфере советского влияния коммунистической власти, в последнее время происходит очень быстро.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке — 60. Это очень быстрый темп, но это вопрос, который нужно было решить давно", – отметил глава Института национальной памяти Польши.

Навроцкий пообещал компенсировать недостаточную деятельность в последние годы.

"Я хотел бы быть тем главой Института национальной памяти, который завершит процесс декоммунизации в публичном пространстве Польши", – подчеркнул Кароль Навроцкий.

Он также упомянул о производствах, касающихся времен Польской Народной Республики.

"До этого года существенно возросло количество обращений о снятии неприкосновенности с прокуроров и судей коммунистических времен. Возобновляем производство по делам невыясненных смертей 1980-х годов, потому что некоторые люди, служившие тогдашней тоталитарной системе, до сих пор функционируют в публичном пространстве", – сообщил он.

Напомним, в Эстонии также начали сносить советские памятники в городах с самым большим количеством этнических россиян.

"Т-34 всё": Эстония лишается советского наследия

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