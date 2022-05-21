Судьба неизвестна: в Николаеве демонтировали памятник Пушкину

В Николаеве на пересечении улиц Пушкинской и Набережной демонтировали бронзовый памятник российскому поэту Александру Пушкину, установленному в парке.

"Пропажу" памятника заметили местные утром в субботу, 21 мая.

Об этом они сообщили и направили фотоподтверждение местному изданию "Новости-N",

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По словам жителей Николаева, демонтаж был проведен с помощью автокрана. Отлитую из бронзы фигуру поэта сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.

Демонтирован ли памятник по решению городских властей, или это работа активистов — неизвестно. Как рассказал Общественному начальник Управления по культуре и охране культурного наследия Николаевского городского совета Юрий Любаров, 21 мая памятник находится за пределами Николаева и судьба памятника ему неизвестна.

Фото: wikipedia.org

Следует отметить, что памятник известному российскому поэту установили в Николаеве в 1988 году. Автор – николаевский скульптор Юрий Макушин. С семьей художника связались журналисты. Наушник взял сын художника Виктор Макушин и сказал, что для семьи информация об исчезновении памятника стала неожиданностью.

Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что памятник Пушкину убрали коммунальные службы. После победы Украины местные власти решят, что с ними делать.

Заметим, что в нескольких городах Украины на фоне войны демонтировали памятники Александру Пушкину. В частности, это сделали в Тернополе, Конопле, а также в Прикарпатье.

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