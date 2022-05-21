Доля - невідома: у Миколаєві демонтували пам'ятник Пушкіну

У Миколаєві на перетині вулиць Пушкінської і Набережної невідомі демонтували бронзовий пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну, який був встановлений в парку.

"Пропажу" пам'ятника помітили місцеві вранці у суботу, 21 травня.

Про це вони повідомили та надіслали фотопідтвердження місцевому виданню "Новини-N",

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За словами мешканців Миколаєва, демонтаж провели за допомогою автокрана. Відлиту з бронзи фігуру поета зняли з гранітного постаменту і відвезли в невідомому напрямку.

Чи демонтовано пам'ятник за рішенням міської влади, або ж це робота активістів - невідомо.

Як розповів Суспільному начальник Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров, 21 травня пам'ятник перебуває за межами Миколаєва і доля пам'ятника йому невідома.

Фото: wikipedia.org

Варто зазначити, що пам'ятник відомому російському поетові встановили в Миколаєві в 1988 році. Автор - миколаївський скульптор Юрій Макушин. З родиною митця зв'язалися журналісти. Слухавку взяв син митця Віктор Макушин і сказав, що для родини інформація про зникнення пам'ятника стала несподіванкою.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що пам'ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Після перемоги України місцева влада вирішить, що з ним робити.

Зауважимо, у декількох містах України на тлі війни демонтували пам'ятники Олександру Пушкіну. Зокрема, це зробили у Тернополі, Конопі, а також на Прикарпатті.

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