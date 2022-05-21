Зеленський: "Росія не виступатиме гарантом безпеки для України"

Україна з країнами-партнерами працює над договором про гарантії безпеки, який не передбачає участі РФ.

Підписання будь-яких договорів з Росією залежатиме від певних факторів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю.

"Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гаранти безпеки без Росії", – сказав президент.

Окремо, з його слів, повинна бути двостороння розмова з президентом РФ. Однак її проведення залежатиме також від того, як Росія буде поводити себе на окупованих територіях і з захисниками "Азовсталі".

"Що буде після того, коли ми це підпишемо і який буде цей договір – ми подивимось, буде потім зустріч чи не буде, буде результат страшного Маріуполя, або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху, тощо і побачимо 5 "Буч", не дай Боже… Може, й не буде після цього. Як вони поводять себе з маріупольцями… Сьогодні ми бачимо, вони знайшли форму, щоб ці люди (захисники "Азовсталі" - ред.) були живі і вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також дуже багато залежить", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією. Однак завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.

Політолог із Гарварда Грем Еллісон висловив думку, що президент Росії Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи ІІ, тобто може втратити не лише владу, але й власне життя.

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