Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область

Дата публікації
Перегляди
9123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

У суботу, 21 травня, окупанти держави-агресорки Росії обстріляли ракетами Вінницьку область.

Українські захисники збили біля містечка Немірів Вінницького району російську ракету. Спрацювала протиповітряна оборона.  

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. 

"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - йдеться у повідомленні.

Зазнаається, що о 10:43 у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу. Менш ніж за годину з'явилася інформація про збиту у регіоні ворожу ракету. 

Як повідомлялося, російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку. Армія РФ не просунулася у напрямку Одеси та Миколаєва. Бійці доставляють до лінії фронту інженерне обладнання та зміцнюють оборонні рубежі, повідомляє Інститут дослідження війни. 

Читайте також:

Росіяни розбомбили дім культури в Лозовій: актуальна інформація про ситуацію в гарячих точках

Росіяни розбомбили дім культури в Лозовій: актуальна інформація про ситуацію в гарячих точках
 
Наступна публікація