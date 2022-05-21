Російські окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область

У суботу, 21 травня, окупанти держави-агресорки Росії обстріляли ракетами Вінницьку область.

Українські захисники збили біля містечка Немірів Вінницького району російську ракету. Спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - йдеться у повідомленні.

Зазнаається, що о 10:43 у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу. Менш ніж за годину з'явилася інформація про збиту у регіоні ворожу ракету.

Як повідомлялося, російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку. Армія РФ не просунулася у напрямку Одеси та Миколаєва. Бійці доставляють до лінії фронту інженерне обладнання та зміцнюють оборонні рубежі, повідомляє Інститут дослідження війни.

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