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Окупанти готуються до контрнаступу українських військових на півдні України

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Окупанти готуються до контрнаступу українських військових на півдні України

Фото: Associated Press

Армія РФ не просунулася у напрямку Одеси та Миколаєва. Бійці доставляють до лінії фронту інженерне обладнання та зміцнюють оборонні рубежі.

Російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни. 

Аналітики кажуть, що російські війська зосереджені на зміцненні оборонних позицій у Харківській області та на Південному напрямку. Вони звертають увагу, що Генштаб ЗСУ повідомив про створення росіянами вторинних оборонних ліній на Південному напрямку, що вказує на підготовку в цьому районі до великого контрнаступу України та затяжного конфлікту. 

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на основних напрямках півдня. Зокрема, росіяни продовжують інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони. У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі славнозвісної Чорнобаївки противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

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