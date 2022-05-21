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Окупанти обстріляли з території Росії Сумську область

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Окупанти обстріляли з території Росії Сумську область

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Військові держави-агресорки Російської Федерації не припиняють обстрілювати Сумську область.

У суботу вранці, 21 травня, російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Загарбники вдарили по Есманській громаді Шосткинського району.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, втрат немає ні серед цивільного населення, ні серед військових.

Тим часом вечір 20 травня був відносно спокійним, наголосив Живицький. Чулися поодиночні та автоматичні постріли зі стрілецької зброї на території Росії поруч з українським кордоном.

"Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного", - висловив сподівання очільник Сумщини. 

Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

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