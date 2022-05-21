Оккупанты обстреляли с территории России Сумскую область

Военные государства-агрессора Российской Федерации не прекращают обстреливать Сумскую область.

В субботу утром, 21 мая, русские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Захватчики ударили по Эсманской общине Шосткинского района.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, потери нет ни среди гражданского населения, ни среди военных.

Тем временем вечер 20 мая был относительно спокоен, подчеркнул Живицкий. Раздавались одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия на территории России рядом с украинской границей.

"Это происходило по границе в Шалыгинской общине Шосткинского района. Надеюсь, орки там перестреляли друг друга", — выразил надежду глава Сумщины.

Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.

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