Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты обстреляли ракетами Винницкую область

Дата публикации
Просмотры
3524
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты обстреляли ракетами Винницкую область

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В субботу, 21 мая, оккупанты государства-агрессора России обстреляли ракетами Винницкую область.

Украинские защитники сбили возле городка Немиров Винницкого района российскую ракету. Сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Ракетный обстрел над Виннитчиной! Возле Немирова сбили ракету. Сработало ПВО", — говорится в сообщении.

В 10:43 в Винницкой области объявили воздушную тревогу. Менее чем через час появилась информация о сбитой в регионе вражеской ракете.

Как сообщалось, российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении. Армия РФ не продвинулась в направлении Одессы и Николаева. Бойцы доставляют в линию фронта инженерное оборудование и укрепляют оборонные рубежи, сообщает Институт исследования войны.

Читайте также:

Россияне разбомбили дом культуры в Лозовой: актуальная информация о ситуации в горячих точках

Россияне разбомбили дом культуры в Лозовой: актуальная информация о ситуации в горячих точках
 
Следующая публикация