Российские оккупанты обстреляли ракетами Винницкую область

В субботу, 21 мая, оккупанты государства-агрессора России обстреляли ракетами Винницкую область.

Украинские защитники сбили возле городка Немиров Винницкого района российскую ракету. Сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Ракетный обстрел над Виннитчиной! Возле Немирова сбили ракету. Сработало ПВО", — говорится в сообщении.

В 10:43 в Винницкой области объявили воздушную тревогу. Менее чем через час появилась информация о сбитой в регионе вражеской ракете.

Как сообщалось, российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении. Армия РФ не продвинулась в направлении Одессы и Николаева. Бойцы доставляют в линию фронта инженерное оборудование и укрепляют оборонные рубежи, сообщает Институт исследования войны.

Читайте также: