Зеленский: "Россия не будет выступать гарантом безопасности для Украины"

Украина со странами-партнерами работает над договором о гарантиях безопасности, не предусматривающим участия РФ.

Подписание каких-либо договоров с Россией будет зависеть от определенных факторов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью.

"Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гаранты безопасности без России", – сказал президент.

Отдельно, по его словам, должен быть двусторонний разговор с президентом РФ. Однако ее проведение будет зависеть также от того, как Россия будет вести себя на оккупированных территориях и с защитниками "Азовстали".

"Что будет после того, когда мы это подпишем и какой будет этот договор — мы посмотрим, будет потом встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя, или мы зайдем в Мариуполь, Волновахе и т.д. и увидим 5 "Буч", не дай Бог …Может, и не будет после этого… Как они ведут себя с мариупольцами… Сегодня мы видим, они нашли форму, чтобы эти люди (защитники "Азовстали" – ред.) были живы и они их вывезли. Дальше будет обмен, от процессов также очень многое зависит", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина победит в войне с Российской Федерацией. Однако завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров.

А Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца поняло своего положения в войне.

Политолог из Гарварда Грэм Эллисон выразил мнение, что президент России Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II, то есть может потерять не только власть, но и собственную жизнь.

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