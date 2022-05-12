Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

За законопроект проголосовали 68 депутатов Сейма, против – 20.

Об этом сообщает Delfi.

Сейм проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13 статьи латвийско-российского договора, обеспечивающий сохранение мемориальных сооружений. Таким образом, юридическое препятствие для сноса устранено, отмечает издание. Однако решение о демонтаже памятника может принять рижская дума.

В начале апреля Сейм Латвии запретил российским и белорусским гражданам получать вид на жительство за инвестиции в экономику страны. До 30 июня 2023 года также прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание в Латвии гражданам России и Беларуси.

Кроме того, Сейм Литвы предложил исключить Россию из ПАСЕ из-за агрессии в Украине.

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