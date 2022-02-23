Литва не хочет видеть Россию в ПАСЕ

Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.
Сейм Литвы предложил исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы из-а признания Путиным "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, передает Delfi.
Она подчеркнула, что Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.
"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров принять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", — заявила Чмилите-Нильсен.
Спикер также подчеркнула, что России не место организациям стран, защищающих демократию.
Напомним, президент РФ Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В ответ президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России, касающихся российских банков и семей местных элит.
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