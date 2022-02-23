Литва не хоче бачити Росію в ПАРЄ

Литва не хоче бачити Росію в ПАРЄ

Росія грубо порушила Статут Ради Європи.

Сейм Литви запропонував виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи через визнання Путіним "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомила спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, передає Delfi.

Вона наголосила, що Росія грубо порушила Статут Ради Європи.

"Закликаю Парламентську асамблею Ради Європи та Раду міністрів вжити спільних дій щодо припинення членства Росії в Раді Європи", - заявила Чміліте-Нільсен.

Чміліте-Нільсен наголосила, що Росії не місце організаціях країн, які захищають демократію.

Нагадаємо, президент РФ Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".



У відповідь президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії, які стосуватимуться російських банків та родин місцевих еліт.

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