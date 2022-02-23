Зеленский делает безумные шаги в дипломатии — Данилов

На сегодняшний день имеем поддержку, в том числе и оружием, от наших партнеров, говорит секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский делает безумные шаги в дипломатии.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совбеза Украины 23 февраля.

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"Президент нашей страны делает безумную работу каждый день, относительно дипломатического урегулирования того вопроса, который на сегодняшний день есть. И сегодня в нашей стране будут находиться два высших лица Польши и Литвы. Ежедневно происходит очень большое количество встреч с министром внешних дел господином Кулебой. Сегодня имеем поддержку, в том числе и оружие, от наших партнеров", — сказал Данилов.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, будет ли в Украине внедряться комендантский час.

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