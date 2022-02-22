Зеленский объявил об учебном собрании резервистов Сил терробороны

Зеленский подчеркнул, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.
В Украине в ближайшее время состоится учебное собрание резервистов Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник, 22 февраля.
"По решению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (Валерия Залужного — ред.) в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны", — сказал Зеленский.
Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в "особый период". Это решение, как считает украинский лидер, было принято необходимостью оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Кого заберут в армию – читайте ЗДЕСЬ.
В то же время он подчеркнул, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.
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