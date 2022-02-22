Зеленский призвал украинских политиков объединиться

Президент встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп

Президент Украины Владимир Зеленский после встреч с лидерами политических сил призвал всех политиков стать "государственными деятелями".

Об этом глава государства заявил во время обращения 22 февраля.

Зеленский призвал нардепов отбросить свои амбиции ради нашей Украины.

"Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в Парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине -желтого", — заявил он

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Эти договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.

На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировали договоры о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.

Затем Совет Федерации РФ вслед за Госдумой проголосовал за признание "ЛДНР".