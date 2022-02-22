Зеленський закликав українських політиків об'єднатися

Президент зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп

Президент України Володимир Зеленський після зустрічами з лідерами політичних сил закликав всіх політиків стати "державними діячами".

Про це глава держави заявив під час звернення 22 лютого.

Зеленський закликав нардепів відкинути свої амбіції, заради нашої України.

"Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Всі розуміють, що сьогодні у Парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого", - заявив він

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви голова Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Ці договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Наступного дня, 22 лютого, так звані "парламенти" "ЛНР" та "ДНР" у першому читанні ратифікували договори про "дружбу та співпрацю" з Росією.

Потім Рада Федерації РФ слідом за Держдумою проголосувала за визнання "ЛДНР".