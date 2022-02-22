В Україні здешевшає пальне на АЗС — Зеленський

Цього вдасться досягнути завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вартість пального на автозаправних станціях невдовзі стане меншою.
Про це глава держави сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 листопада.
За його словами, знизити ціни на заправках вдасться завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель.
“Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці”, - зауважив у цьому контексті Володимир Зеленський.
Нагадаємо, від січня 2022 року в Україні суттєво зростає гуртова вартість бензину та дизельного пального.
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