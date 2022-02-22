В Украине подешевеет топливо на АЗС — Зеленский

В Украине подешевеет топливо на АЗС — Зеленский

Этого удастся добиться благодаря уменьшению размера НДС на бензин и дизель.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что стоимость горючего на автозаправочных станциях вскоре станет меньше.

Об этом глава государства сказал в своем обращении во вторник, 22 ноября.

По его словам, снизить цены на заправках удастся благодаря уменьшению размера НДС на бензин и дизель.

“Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике”, – отметил в этом контексте Владимир Зеленский.

Срочное обращение президента Владимира Зеленского 22 февраля 2022

Напомним, с января 2022 г. в Украине существенно растет оптовая стоимость бензина и дизельного топлива.

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