В Украине подешевеет топливо на АЗС — Зеленский

Этого удастся добиться благодаря уменьшению размера НДС на бензин и дизель.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что стоимость горючего на автозаправочных станциях вскоре станет меньше.
Об этом глава государства сказал в своем обращении во вторник, 22 ноября.
По его словам, снизить цены на заправках удастся благодаря уменьшению размера НДС на бензин и дизель.
“Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике”, – отметил в этом контексте Владимир Зеленский.
Напомним, с января 2022 г. в Украине существенно растет оптовая стоимость бензина и дизельного топлива.
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