Кому могут не дать субсидии для пенсионеров в 2022 году? / pixabay.com

Субсидии для пенсионеров: кому денежную помощь в 2022 году могут не предоставить

Субсидии для пенсионеров: кому денежную помощь в 2022 году могут не предоставить

Не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа, могут рассчитывать на получение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кто может остаться без помощи – читайте в материале ТСН.ua.

На Юридическом портале Украины пояснили, что субсидии для пенсионеров не назначаются в определенных случаях, а именно:

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если гражданин Украины получает пенсию (также и социальную) или имеет другой доход;

кто-либо из членов семьи в течение года перед заявлением на получение субсидии для пенсионеров купил товар или оплатил услугу на сумму свыше 50 000 гривен;

если в расчете на одного человека видно, что совокупный доход семьи в месяц превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (1934 гривен) в течение последних полугода;

если выборочная проверка обнаружила, что лицо имеет дополнительные источники дохода, не указанные в декларации (например, сдает жилье в аренду);

пенсионер или член семьи имеет в собственности второй дом (квартиру) и его общая площадь превышает 21 м2 на 1 члена семьи или владеет более чем одним автомобилем.

Следует зазначить, что в некоторых случаях субсидия для пенсионеров может назначаться и вопреки этим ограничениям, если так решит комиссия или в семье присутствует человек с инвалидностью. Решение принимается только после того как будут проверены материально-бытовые условия человека, а обжаловать его можно в суде или органе исполнительной власти высшего уровня.