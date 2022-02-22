Под удар попали российские банки и семьи местных элит.

Президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России.

"Я хочу объявить о первом пакете санкций в ответ на действия России. Это скоординировано с нашими союзниками и партнерами. Мы будем проводить эскалацию, если Россия проводит эскалацию. Полностью заблокированы два банка ("Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк"), — сказал Джо Байден в своем обращении 22 февраля.

Кроме того, введены санкции против суверенного долга России.

"Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках. С завтрашнего дня (23 февраля, — ред.) мы вводим санкции против российских элит и их семей. Они участвуют в коррупционной политике и должны страдать. Как мы сказали, "Северный поток-2 "не будет продвигаться", — сказал Джо Байден.

На такой шаг американский президент пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Джо Байден добавил, что это первый пакет санкций. И они могут быть усилены в случае дальнейшей агрессии РФ.

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