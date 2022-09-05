"Почалося": що у перші години вторгнення РФ робила українська влада

Як перші години вторгнення РФ сприйняла та пережила українська влада та, зокрема, родини президента і секретаря РНБО.

Про це пише "Українська правда", яка реконструювала події в Україні 24 лютого та перед вторгненням Росії.

Так, зазначається, що від одного з вибухів прокинулася дружина президента Олена Зеленська. Володимира Олександровича в ліжку вже не було. Зеленська розгублено вийшла зі спальні та знайшла чоловіка в сусідній кімнаті. Він стояв уже одягнений у костюм та білу сорочку, але без краватки.

"Що сталося"? – схвильовано запитала дружина президента.

"Почалося", – скупо відповів він.

У цей час секретар РНБО Олексій Данілов уже вирядив дружину й сина з міста на захід країни та взявся телефонувати членам Радбезу просто на мобільні телефони. Одним із перших він розбудив голову парламенту Руслана Стефанчука, якого попросив якомога швидше приїхати до Офісу президента й оперативно організувати засідання Ради: "Нам треба запроваджувати воєнний стан, не барися", - передає "УП" слова Данілова.

Водночас нардепи та інші посадовці почали відкривати секретні конверти "на випадок війни", які їм роздали буквально за кілька днів до широкомасштабного вторгнення РФ.

"Там не було нічого! Лише якась загальновідома фігня. Ні слова про те, що мені робити!" – розповів в розмові з "УП" один із депутатів зі "Слуги народу".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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