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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Протягом минулої доби, 1 жовтня, військові агресорки Росії вбили трьох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 916 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули два мирних мешуканці Авдіївці та олин - у Парасковіївці. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, дев'ять людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - у Єлизаветівці - троє осіб, а в Бахмуті та Авдіївці - по двоє. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2302 людини.

Нагадаємо, розпочалася 221 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
107
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