Путін особисто наполіг на обміні Медведчука, хоча ФСБ була проти - Washington Post

Авторитетне американське видання повідомило подробиці обміну звинуваченого в державній зраді лідера проросійської партії та кума Путіна на героїв Маріуполя.

Президент РФ Володимир Путін не прислухався до попередження ФСБ щодо негативної реакції російського суспільства та його оточення на обмін двох сотень українських полонених на близького йому Віктора Медведчука.

Про це йдеться в публікації Washington Post .

"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві багато хто відреагував з огидою, побачивши, що для Путіна це дійсно важливо", - повідомив один із обізнаних із ситуацією співрозмовників видання.

За словами іншого джерела, Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ була категорично проти такого обміну. Але Путін наполіг на такому варіанті.

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“Цифри під час обміну — майже вчетверо більше звільнених українців, ніж росіян — і те, що серед українських солдатів 108 належали до полку “Азов”, стурбувало Федеральну службу безпеки Росії”, - йдеться у публікації.

За словами джерела, у ФСБ усвідомлювали, як ця угода виглядатиме в очах громадськості.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Основним мотивом для них була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. В Росії були обурені діями Кремля і називали обмін "знущанням".

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