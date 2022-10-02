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Кулеба поговорив із Блінкеном про незаконні кроки Путіна

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Кулеба поговорив із Блінкеном про незаконні кроки Путіна

Фото: ТСН.ua

Держсекретар США запевнив очільника українського зовнішньополітичного відомства, що наша держава може розраховувати на підтримку США, попри будь-які незаконні дії господаря Кремля.

У суботу, 1 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це очільник МЗС повідомив у своєму Twitter.

Під час розмови Кулеба висловив вдячність Сполученим Штатам за їх непохитну підтримку України. Зокрема, мова йшла про 12,35 мільярда доларів, які відповідно до підписаного напередодні президентом Байденом закону, будуть направлені на нову безпекову та бюджетну допомогу нашої держави.

“Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі”, - повідомив український міністр.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 вересня, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні проти російського вторгнення. Того ж дня президент Байден своїм підписом зробив закон чинним.

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