Байден підписав закон, який передбачає понад $12 млрд допомоги Україні

Президент США зробив чинним закон, який робить можливим додаткову військову та економічну допомогу Україні в її протистоянні російській агресії.

У п’ятницю, 30 вересня, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні проти російського вторгнення. Того ж дня президент Байден своїм підписом зробив закон чинним.

Про підписання закону повідомили на офіційному сайті Білого дому.

Цим законом передбачено як військову, так і економічну допомогу Україні. Він також уповноважує президента Байдена керувати вилученням до 3,7 мільярда доларів для передавання Україні надлишку зброї зі складів США.

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Окрім того, відповідно до закону буде виділено 35 мільйонів доларів “на підготовку та реагування на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні”.

Як повідомляє Reuters, у Палаті представників законопроєкт зустрів спротив з боку республіканців, включно з лідером партії Кевіном Маккарті. Його ухвалення підтримало менше десятка республіканців, тож він отримав 226 голосів “за” та 200 голосів “проти”.

Напередодні законопроєкт був прийнятий 100-місним Сенатом за підтримки обох партій.

Нагадаємо, у Конгресі США більшає противників регулярної військової допомоги Україні на тлі проміжних виборів. Зокрема, постійний потік допомоги втрачає популярність серед республіканців.

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