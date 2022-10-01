Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо спроби анексії частини України

Делегація РФ в Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції, яка засуджувала кремлівські псевдореферендуми та намагання змінити українські кордони.

У п’ятницю, 30 вересня, США та Албанія запропонували Раді Безпеки ООН проголосувати за резолюцію, яка засуджує проголошену Москвою анексію частини України. Делегація Росії скористалася правом постійного члена та заблокувала її ухвалення. Ще чотири країни, серед яких Китай, утрималися від голосування.

Про це повідомляє Reuters.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд представила резолюцію із закликом до країн-членів Радбезу не визнавати жодних змін статусу України та зобов'язувала Росію вивести свої війська.

У залі засідань вона стверджувала, що спроба анексії території суверенної нації суперечить основоположним принципам Організації Об’єднаних Націй, і сказала, що Путін святкує “це явне порушення міжнародного права” концертом, який відбувся після того, як він оголосив про анексію.

“Він влаштував вечірку на Червоній площі, щоб погладити себе по спині за ці незаконні референдуми”, — сказав Томас-Грінфілд.

Десять країн підтримали цю резолюцію, а Китай, Габон, Індія та Бразилія утрималися.

Посол Росії в ООН Василь Небензя був єдиним, хто віддав свій голос проти резолюції, та використав право вето, яке має РФ як постійний член Радбезу.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь утримався від резолюції, але зауважив, що "суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні бути захищені". Водночас він додав, що "законні проблеми безпеки" інших країн також слід сприймати серйозно.

Держсекретар Ентоні Блінкен раніше в п'ятницю заявив, що Вашингтон розраховуватиме на Генеральну Асамблею ООН, якщо ухвалення резолюції Радбезом провалиться.

"Якщо Росія заблокує Раду Безпеки у виконанні своїх обов'язків, ми попросимо Генеральну Асамблею ООН, де кожна країна має право голосу, чітко дати зрозуміти, що перекроювати кордони силою неприйнятно", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський через відеозв'язок виступив на засіданні Ради Безпеки ООН щодо фіктивних референдумів на окупованих територіях України. Український лідер закликав світову спільноту до дій, щоб покарати країну-агресорку.

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