Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о попытке аннексии части Украины

Делегация РФ в Совете Безопасности ООН применила вето во время голосования резолюции, осуждающей кремлевские псевдореферендумы и попытки изменить украинские границы.

В пятницу, 30 сентября, США и Албания предложили Совету Безопасности ООН проголосовать за резолюцию, осуждающую провозглашенную Москвой аннексию части Украины. Делегация России воспользовалась правом постоянного члена и заблокировала ее принятие. Еще четыре страны, среди которых Китай, воздержались от голосования.

Об этом сообщает Reuters.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд представила резолюцию с призывом к странам-членам Совбеза не признавать никаких изменений статуса Украины и обязывала Россию вывести свои войска.

В зале заседаний она утверждала, что попытка аннексии территории суверенной нации противоречит основополагающим принципам Организации Объединенных Наций, и сказала, что Путин отмечает "это явное нарушение международного права" концертом, который состоялся после того, как он объявил об аннексии.

"Он устроил вечеринку на Красной площади, чтобы погладить себя по спине за эти незаконные референдумы", — сказал Томас-Гринфилд.

Десять стран поддержали эту резолюцию, Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались.

Посол России в ООН Василий Небензя был единственным, кто отдал свой голос против резолюции, и вопользовался правом вето, которое РФ имеет как постоянный член Совбеза.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь воздержался от резолюции, но отметил, что "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены". В то же время, он добавил, что "законные проблемы безопасности" других стран также следует воспринимать серьезно.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее в пятницу заявил, что Вашингтон будет рассчитывать на Генеральную Ассамблею ООН, если принятие резолюции Совбезом провалится.

"Если Россия заблокирует Совет Безопасности в исполнении своих обязанностей, мы попросим Генеральную Ассамблею ООН, где каждая страна имеет право голоса, четко дать понять, что перекраивать границы силой неприемлемо", — сказал Блинкен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский из-за видеосвязи выступил на заседании Совета Безопасности ООН по фиктивным референдумам на оккупированных территориях Украины. Украинский лидер призвал мировое сообщество к действиям, чтобы наказать страну-агрессора.

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