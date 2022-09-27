Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні: основні заяви

Сьогодні о 22:00 за київським часом у Нью-Йорку розпочалося скликане на вимогу Сполучених Штатів і Албанії засідання Ради безпеки ООН.

На ньому планують обговорюють ситуацію з так званими "референдумами" на окупованих українських територіях.

ТСН.ua зібрав найголовніші заяви представників різних країн.

"Голосування" під дулами автоматів та ядерна риторика РФ

Під час зустрічі з доповіддю виступила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло.

Вона наголосила, що так звані "референдуми", які щойно завершилися на окупованих територіях східної України, не були законними згідно з міжнародним правом і що ООН залишається повністю відданою суверенітету України в її межах.

ДіКарло переконана, що псевдореферендуми загрожують подальшою ескалацією конфлікту.

Також заступниця генсека ООН звернула увагу, що "голосування" дуже часто відбувалося не на виборчих дільницях, а колаборанти у супроводі озброєних людей ходили з урнами від дверей до дверей.

Вона сказала, що Росія зобов’язана згідно з міжнародним правом поважати закони України під час управління окупованими територіями.

Крім того, заступниця генсека ООН назавала неприпустимою риторику РФ про використання ядерної зброї.

"Ми також чули тривожну риторику щодо використання ядерної зброї. Це неприпустимо. Така риторика суперечить Спільній заяві лідерів п’яти ядерних держав про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь, зробленій 3 січня 2022 року", – сказала ДіКарло.

Росія поспішає, що приховати свої злочини - США

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що планує внести резолюцію, яка засуджує Росію за так звані "референдуми". Дипломатка закликала Радбез засудити застосування сили для перекроювання кордонів.

Томас-Грінфілд також погодилася, що Росія примушує жителів окупованих територій голосувати під дулами автоматів.

"Україна успішно відвойовує території, захоплені Росією. Тому РФ поспішає анексувати ці території, зокрема чере те, щоб приховати свої злочини", - сказала американська дипломатка.

Також вона пояснила, що фейкові "референдуми" РФ можуть відкрити "скриньку Пандори", який потім не зможуть закрити.

"Ми повинні мати хоробрість та підтримати суверенітет і територіальну цілісність України. Це захист наших колективних справ. Це справді мир та безпека", - підсумувала американська пані посол.

Албанія викрила Путіна на брехні

Представник Албанії в ООН Феріт Ходжа зацитував слова Путіна 2014 року, сказані після незаконної анексії Криму: "Не вірте тим, хто намагається налякати вас Росією, і що інші регіони підуть за Кримом. Ми не хочемо поділу України".

Ходжа наголосив, що заяви Росії і правда - протилежні речі.

Китай: Санкції - це "глухий кут"

Представник Китаю Лю Цзеї наголосив, що потрібно поважати суверенітет та територіальна цілісність усіх держав.

"Цілей та принципів статуту ООН потрібно дотримуватися. Легітимні безпекові перспективи кожної з держав потрібно сприймати серйозно. Усі зусилля, що можуть привести до мирного вирішення кризи, повинні бути підтримані. Китай завжди стояв на стороні миру та продовжуватиме відігравати конструктивну роль", - зазначив Лю Цзеї.

Водночас він виступив проти санкцій, які ввели щодо Росії у відповідь на її агресію.

"Мир - це завдання нас усіх. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у тупик", - вважає представник КНР.

Методички, як у Криму - Британія

Постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Карукі назвав псевдореферендуми "неприкритою пропагандою, якою Росія намагається пояснити присутність на суверенній території України.

"Ми бачили ці російські методички у Криму. Тепер це знову розігрується. Дезінформація, залякування та фабрикування. Як заявив міністр закордонних справ моєї країни минулого тижня, ми знаємо, що президент Путін уже підтасовує результати", - сказав Карукі.

"В умовах конфлікту населення не може мати вільного волевиявлення" - Бразилія

Бразилія, яку два місяці тому президент Зеленський критикував з нейтральну позицію у війні РФ проти України, вважає, що "референдуми" і ще більше ускладнюють перспективи мирних перемовин.

"Ми можемо припустити, що в умовах конфлікту населення не може мати вільного волевиявлення. Відповідно вимоги міжнародного права передбачають певну низку умов для таких референдумів: що вони мають проводитися вільно, відкрито і прозоро. А цього ми зовсім не бачимо у відповідних областях України", – сказав представник Бразилії в ООН Кошта Фільо.

Франція: "Референдуми" - це пародія

Постпред Франції при ООН, яка головує зараз у Радбезі, Ніколя де Рів'єр заявив, що Росія, оголосивши мобілізацію, визнала, що веде агресивну війну проти України, а не так звану "спеціальну операцію".

"Референдуми" - це пародія. У них немає законної основи, легітимності. Результат всі знають наперед і він не виражає інтерес українського народу. Росія намагається маніпулювати псевдореферендумами, щоб анексувати ці території. Франції ніколи не визнає ці спроби незаконної анексії", - сказав він.

Нагадаємо, що на Радбезі по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що РФ порушила усі можливі правила світу.