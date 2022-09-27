"Зараз критичний момент": постпред Британії при ООН назвав фарсом путінські "референдуми"

Росія провела так звані "референдуми" під дулами автоматів, щоб виправдати свою присутність на території чужої держави.

Про це 27 вересня під час свого виступу в Радбезі ООН сказав постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Карукі.

"Проведення псефдореферендумів Росією у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України є неприкритим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та статуту ООН. Цей процес є незаконним та нелегітимним. Це - неприкрита пропаганда, яка намагається пояснити присутність Росії на суверенній території України. Ми бачили ці російські методички у Криму. Тепер це знову розігрується. Дезінформація, залякування та фабрикування. Як заявив міністр закордонних справ моєї країни минулого тижня, ми знаємо, що президент Путін уже підтасовує результати", - сказав Карукі.

Постпред Великої Британії наголосив, що 1991 року ці території голосували за незалежність України.

"Але у 1991 році населення цих регіонів проголосувало за незалежність України, вони ж підтримали президента Зеленського 2019 року. За умови вільного волевиявлення, їхній вибір очевидний - бути частиною вільної, незалежної, демократичної України. Після вторгнення контроль над цими регіонами був через насильство, катування, фільтрацію та примусову депортацію. Ми усі бачили фото солдатів із автоматами, які супроводжують скриньки для голосування під час поквартирного обходу та змушують українців брати участь у цьому. Референдуми, які проводяться під дулами автоматів, не можуть бути названі вільними та справедливими", - пояснив Карукі.

Він також наголосив, що Путін повинен негайно припинити війну проти України.

"Референдум у такому фундаментальному питанні не може бути оголошений за три дні до його початку в регіоні, де триває війна - це просто фарс. Це - спроба Росії незаконно анексувати українські території і ми підтримуємо проєкт резолюції, який презентували США та Албанія. Зараз критичний момент і жодний член ООН не повинен закривати очі на те, що робить РФ. Якщо ми дозволимо Росії міняти кордони суверенної держави силою, тоді вся світова система безпеки буде під загрозою. Ці "потьомкінські" референдуми, як і рішення Путіна мобілізувати чоловіків на цю війну - це вияв того, що він визнає, що вторгнення є нелегальним. Путін повинен завершити цю безглузду війну", - сказав постпред Великої Британії в ООН.

Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.

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